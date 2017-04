Das Wichtigste zum Hantavirus

Von Mensch zu Mensch wird das Virus normalerweise nicht übertragen. Das Virus wird durch Kot, Speichel oder Urin von Nagetieren übertragen, in Deutschland vor allem durch die Rötelmaus. "Für 2016 wurde uns ein hoher Buchenertrag gemeldet, die Mäuse konnten also viele Bucheckern zum Überwintern sammeln und so auch mehr Nachwuchs großziehen", so Kösterke. Das wiederum begünstige die Verbreitung des Hantavirus unter den Mäusen. "Wir rechnen daher damit, dass die Zahlen 2017 insgesamt steigen werden", sagt Kösterke. Natürlich gebe es aber auch noch einige weitere Einflussfaktoren, beispielsweise die Witterung, erläutert Kösterke.

Aufpassen bei der Gartenarbeit

Schutz vor einer Infektion bieten einige einfache Vorsichtsmaßnahmen: "Dazu gehört zum Beispiel der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Auch seinen Kindern sollte man beibringen, Lebensmittel verschlossen zu halten, also zum Beispiel den angebissenen Apfel nicht neben der Schaukel liegen zu lassen." So werde den Nagetieren kein Nährboden in unmittelbarer Nähe zu Menschen gegeben.