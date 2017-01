Gefahr durch Handy am Steuer wird meist unterschätzt

Handy am Steuer im Vergleich zu Alkohol am Steuer

Studien zufolge liegt die Zahl der durch Alkoholkonsum verusachten Unfälle hinter der Zahl der Unfälle, die durch das Handy am Steuer verursacht wurden. Die Gefahr, beim Fahren auf dem Smartphone zu hantieren werde von Autofahrern noch erheblich unterschätzt, sagt Martin Lotz von der Polizei Köln und stellt folgenden Vergleich an: " Man spricht in dem Moment, wenn Sie telefonieren von einem vergleichbaren Promillewert von 0,8. Wenn Sie einen Text auf dem Smartphone schreiben sogar von 1,1 Promille. "

Bestrafung bringt nichts – Technik muss her

Wer im Moment beim Telefonieren am Steuer von der Polizei erwischt wird, wird mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Müssen die Sanktionen verschärft werden um die Unfallzahlen zu senken? Nein sagt Martin Lotz und appelliert stattdessen an den gesunden Menschenverstand.