"Meine Haare sind mir heilig - auch die Falschen"

Perücken in einem Schaufenster

Schütteres Haar oder eine Glatze gelten als Makel. Nicht jeder ist so selbstbewusst und steht zu einer Glatze, Halbglatze oder Geheimratsecken. Vor allem sei es für Frauen traumatisch, wenn die Haare ausfallen, sagt Ramona Rausch, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Zweithaar-Spezialisten ( BVZ ). Mit Haarteilen oder Perücken könne man ihnen wieder Lebensqualität zurückgeben.



Dass uns die Haare heute noch so viel bedeuten habe einen langen geschichtlichen Hintergrund, so Rausch. " Zum Beispiel haben die Indianer ihren Feinden die Haare abgeschnitten oder Gefangenen auf der ganzen Welt wurden die Haare rasiert als Zeichen der Schändung. "

Attraktivitätsforschung mit eindeutigen Ergebnissen

Es gibt viele Studien zu Haaren

Der Psychologe Ronald Henss hat zum Thema Haare und Attraktivität an der Universität des Saarlandes zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Eines seiner Experimente: Männer, die von Natur aus eine Glatze haben, wurden einmal mit, einmal ohne Toupet fotografiert und dann von 1.500 Versuchspersonen beurteilt. Ergebnis: wenn der gezeigte Mann sein Toupet trug, wurde er als attraktiver, größer und jünger eingeschätzt.

Toupet auf dem Kopf und den Bart färben

"Insgesamt muss man das aber differenziert sehen. Das Gesicht des Mannes spielt immer noch die größte Rolle. Der Mann belegt auf der Attraktivitätsskala ein bestimmtes Segment, etwa sehr attraktiv. Hat er eine Glatze, rückt er in der Skala ein wenig nach unten, aber er wird dadurch ja nicht hässlich ", erklärt Henss.