Wie schnell können wir Gewohnheiten ändern?

WDR: Gibt es aktuelle Zahlen aus der Forschung, wie viele Menschen ihre Vorsätze durchhalten?

Frey: Ich kenne solche Zahlen nicht, schätze aber von alldem, was ich so höre, dass maximal mit einer Umsetzungsquote von 10 bis 20 Prozent zu rechnen ist. Ein klassisches Beispiel sind Neuanmeldungen in Fitnessstudios und Sportvereinen zu Jahresbeginn, wo die Teilnahme dann aber nach den ersten ein, zwei Monaten in etwa wieder auf das Ursprungsniveau sinkt.

WDR: Wie ist das mit Süchten?

Frey: Bei Süchten hat man kaum eine Chance ohne professionelle Hilfe. Da muss man schon sehr diszipliniert sein und muss eine Umgebung haben, die einen unterstützt. Ich will jetzt nicht sagen, dass nichts ohne professionelle Hilfe möglich ist. Aber wer mit dem Alkohol aufhören will, Tabletten, Magersucht und so weiter, der braucht auf jeden Fall professionelle Hilfe. Alles andere wäre eine Illusion.

Wer suchtkrank ist, braucht professionelle Hilfe

WDR: Was raten Sie, wie gelingen die Neujahrsvorsätze?

Frey: Es hat viel mit Reflektion im Kopf zu tun: Was will man verändern? Ist es wirklich wichtig und hat man Leidensdruck oder Einsicht? Wie sieht ein Aktionsplan aus, also wie will man es umsetzen? Hat man die sogenannten widrigen Umstände reflektiert, das heißt, was spricht alles dagegen, dass es klappt?

Wie kann man diese Hindernisse überwinden? Ist man überhaupt fähig, zeitlich, materiell, vom Aufwand, das neue Verhalten zu zeigen oder die Gewohnheit abzubauen? Es hilft natürlich, wenn man seine Vorsätze öffentlich macht, visualisiert, so dass man dran bleibt. Es hilft auch, wie beschrieben, zu sagen: "Jeder Tag ist eine neue Chance."