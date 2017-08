Aufrüstung für das Immunsystem

Krebs ist deshalb so gefährlich, weil das Immunsystem der Patienten die Tumorzellen nicht als Bedrohung erkennt. Deshalb hatten Wissenschaftler schon vor über 20 Jahren die Idee, körpereigene Immunzellen (T-Zellen) der Patienten so zu verändern, dass sie die aus dem Ruder gelaufenen Krebszellen erkennen und bekämpfen können.

" 20 Jahre von der Idee bis zur Zulassung einer Therapie ist kein langer Zeitraum ", erklärt Hinrich Abken. Der Genetikprofessor von der Kölner Universitätsklinik war von Anfang an der Entwicklung der neuen Therapie beteiligt. Für ihn ist die Zulassung der Methode zunächst in den USA und anschließend voraussichtlich in Europa das Ergebnis langer systematischer Arbeit. " Das Grundprinzip besteht darin, die Immunzellen des Patienten gegen den eigenen Tumor zu richten ", erläutert Hinrich Abken.

Spürnase auf der T-Zelle

Bereits in den 1990er Jahren ist es Wissenschaftlern gelungen, bestimmte Zellen des Immunsystems (T-Zellen) mit einem spezifischen Antikörper auszustatten. Dieser Antikörper sitzt als Rezeptor (Empfänger) auf der Außenhülle der T-Zellen. Er ist genetechnisch so konstruiert, dass er typische Merkmale (Antigene) auf den Tumorzellen erkennt. Verbunden ist der Rezeptor mit einer Struktur an der Innenseite der Zellhülle. Zusammen werden beide Teile als CAR bezeichnet: Chimärer Antigen-Rezeptor.

Sobald der außen sitzende Rezeptor eine Tumorzelle aufgespürt hat, schaltet die Innenseite auf Angriff. Sie setzt in der Zelle eine Signalkette in Gang, und die T-Zellen greifen an. Sie bekämpfen die Tumorzellen und aktivieren andere Immunzellen im Blut.

Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen