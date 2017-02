Gendefekte begünstigen Zahnkaries

Zivilisationskrankheit Karies

Zahnmedizinern und Molekularbiologen haben einen speziellen Genkomplex identifiziert, der für die Bildung von Zahnschmelz verantwortlich ist. Finden sich dort mutierte Gene, kann dass die Bildung von Karies wesentlich begünstigen, so das Ergebnis der Forscher. 'Das liegt nicht an der Pflege, das liegt an den Genen', diesen Satz wird man deshalb in Zukunft vielleicht öfter hören.

Fortschritte in der Behandlung?

Weniger Zucker hilft auch gegen Karies

Auf die Spur der Gendefekte kamen die Schweizer Forscher durch Untersuchungen an Mäusen. Nager mit Veränderungen im Erbgut bestimmter Schmelzproteine wiesen häufiger Defekte an den Zähnen auf. "Wir haben aufgezeigt, dass Karies nicht nur im Zusammenhang mit Bakterien steht, sondern auch mit der Widerstandsfähigkeit des Zahnes verbunden ist", sagte Thimios Mitsiadis, Professor für Orale Biologie am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich. Er verspricht sich von diesen Erkenntnissen Fortschritte in der Behandlung von Patienten. "Dank neuer Produkte, die ein Fortschreiten von Zahnkaries bei defektem Zahnschmelz verhindern, werden wir die Mundhygiene von Betroffenen deutlich verbessern können."

Zahngesundheit hat sich verbessert

Die Deutschen haben heute insgesamt gesündere Zähne als noch vor knapp 20 Jahren. So gibt es immer weniger Kinder mit Karies, während ältere Menschen ihre eigenen Zähne länger behalten, wie die am Dienstag (07.02.2017) in Berlin veröffentlichte Mundgesundheitsstudie der Zahnärzteschaft zeigt. Acht von zehn der zwölfjährigen Kinder sind heute vollkommen kariesfrei. Ihr Anteil hat sich damit seit 1997 verdoppelt.

Als Ursachen für den Kariesrückgang gelten regelmäßige Kontrollen und die Versiegelung der Backenzähne. Kinder ohne eine solche Fissurenversiegelung, bei der Rillen und Vertiefungen auf dem Zahn versiegelt werden, sind im Schnitt dreimal häufiger von Karies betroffen.

08.02.2017