Ist Granulat auf Kunstrasen krebserregend?

Keine Verbindung mit Krebsfällen

Das Gesundheitsministerium hat untersucht, ob Stoffe freigesetzt werden und welche Auswirkungen es hat, wenn ein Spieler sie berührt oder einatmet. Ergebnis: Die Substanzen werden kaum freigesetzt. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass die Gefahr, an Leukämie oder Lymphknotenkrebs zu erkranken, steige.

Ein Sprecher des niederländischen Gesundheitsministeriums verweist auch darauf, dass jedes Kilo des untersuchten Granulats nur fünf Milligramm PAK enthalte und damit den von der EU zugelassenen Grenzwert von 1.000 Milligramm für Mischprodukte bei weitem nicht erreiche. " Das kann man also ruhig verantworten. " Trotzdem spricht sich das Ministerium dafür aus, den Wert deutlich zu senken, nämlich auf annähernd den, der für Verbraucher-Produkte gilt.

Konsequenzen sind noch unklar

Der Fußballverband hat die Ergebnisse nach seinen Angaben mit Erleichterung aufgenommen. Allerdings gibt es dort Skeptiker, die am liebsten ganz auf das Granulat verzichten möchten. Auch in Deutschland ist der Stoff, der die Spieleigenschaften des Rasens verbessern soll, immer wieder in der Diskussion.