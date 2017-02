Frontalhirn-Demenz: Wenn Menschen plötzlich seltsam werden

“ Was mich erschreckt hat, war seine Gefühlskälte ”, sagt Hildegard, die ihren wahren Namen nicht nennen möchte. “ Mein Mann lachte über mich, wenn ich stürzte. ” - Ihr Mann entwickelte auch andere seltsame Verhaltensweisen: “ Er wurde plötzlich unglaublich geizig, schrie mich an, wenn ich nach seiner Ansicht zu lange telefonierte oder zog den Stecker, wenn ich staubsaugte. ”

Die Ehe wurde für Hildegard zur Qual - ihre Hausärztin empfahl eine Paarberatung. Auch ein Neurologe fand keine Auffälligkeiten bei ihrem Mann.

Diagnose: Frontalhirn-Demenz

Erst als Hildegard kurz vor einem Zusammenbruch stand, überwies die Hausärztin ans Universitätsklinikum Bonn - wo der Neurologe und Psychiater Klaus Fließbach nach einer Kernspin-Untersuchung des Kopfes und neuropsychologischen Tests die Diagnose stellte: Frontalhirn-Demenz (FTD).

“ Der vordere Stirnlappen steuert unser Sozialverhalten ”, sagt Klaus Fließbach. Wenn hier Nervenzellen untergehen, kommt es zu Hemmungslosigkeit, emotionaler Abstumpfung oder auch totaler Antriebslosigkeit. Eine andere Variante der FTD bringt Sprachstörungen mit sich. Die FTD ist die häufigste Demenzform bei den unter 65-Jährigen. Sie kommt allerdings deutlich seltener vor als die Alzheimer-Demenz.

Keine hundertprozentig sichere Diagnose

Ähnlich wie bei der Alzheimer-Demenz gibt es auch für die Frontalhirn-Demenz zu Lebzeiten des Betroffenen keine hundertprozentig sichere Diagnose, aber verschiedene deutliche Hinweise. “ In der Kernspintomografie sieht man, dass der vordere Stirnlappen deutlich geschrumpft ist ”, sagt Klaus Fließbach. “ Die Verhaltenstests zeigen dann meist zusätzlich, dass die Impulskontrolle gestört ist. ”

Was geht im Kopf vor?

Was genau im Kopf von Erkrankten passiert, ist noch nicht erforscht. “ Ähnlich wie bei der Alzheimer-Demenz verklumpen vermutlich Eiweiße ”, sagt Anja Schneider, die am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Krankheiten ( DZNE ) in Bonn die FTD erforscht.

Anders als bei Alzheimer, wo rein erblich bedingte Fälle äußerst selten sind, erkranken bei der Frontalhirn-Demenz aber 10 bis 20 Prozent der Betroffenen, weil sie eine vererbte Genmutation haben.

Keine Therapie gegen Frontalhirn-Demenz

Einige Gendefekte sind bereits bekannt, und eine Blutanalyse kann sie ermitteln. “ Allerdings raten wir den Kindern Erkrankter nicht unbedingt dazu, den Test zu machen ”, sagt Anja Schneider. Denn wer einen bekannten Gendefekt hat, erkrankt mit fast hundertprozentiger Sicherheit - und eine Therapie gibt es bis heute nicht.