Menschen verhalten sich bei Feueralarm anders als gedacht

Herdentrieb verleitet zum Bleiben

"Haben Menschen zu wenige Informationen ," so Künzer, " schauen sie einfach, was die anderen machen. Die bleiben, also ist es auch für mich nicht gefährlich. " Der soziale Einfluss könne sogar dazu führen, dass Menschen durch den Rauch gehen, wenn andere vorangehen.

Flüchtende nehmen selten den kürzesten Weg

Fluchtwege werden oft nicht genutzt

Auch das zeigen Studien von Laura Künzer: " Die meisten nehmen den Weg, den sie kennen, und das ist der Eingang. Oft sind Fluchtwege auch dunkel oder unbekannt. Da läuft niemand gerne rein. "

Männer verhalten sich anders als Frauen

Männer zeigen eher Erkundungsverhalten. Sie wollen rauskriegen, was da los ist. Frauen hingegen alarmieren schneller die Feuerwehr und retten Angehörige. Das zeigen Untersuchungen nach Bränden.

Menschen gehen sogar zurück in den Qualm

Rauch ist lebensgefährlich

" Die eigene soziale Rolle ist dabei relevant ," erklärt Laura Künzer. " Eltern laufen wieder in brennende Räume, um ihre Kinder zu retten ". In Fallanalysen liefen aber auch Menschen zurück, um ihre Jacke zu holen. Sie wüssten nicht, dass Qualm lebensgefährlich ist.

Rauch ist extrem giftig