Nackte Knöchel - wie leichtsinnig ist der Modetrend?

Flanking als Abhärtung

Die Maus geht auch immer barfuß

Wer eine Erkältung verhindern will, der sollte sich vor allen Dingen regelmäßig die Hände desinfizieren. Das sei viel wichtiger als warme Füße oder eine Mütze auf dem Kopf, so Heuking. Er kann sich sogar vorstellen, dass die Füße gut durchblutet werden durch das Flanking, was zu einer gewissen Abhärtung führt.



Auch Prof. Dr. Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln kann sich positive Effekte vorstellen: " Grundsätzlich ist es so, dass wir mit Flanking dem Körper die Möglichkeit geben, sich anzupassen. Eine thermische Reizsetzung ist immer gut für den Körper. " Wir sollten uns nicht immer in Watte packen, sagt der Mediziner, weil wir sonst ein Problem haben, wenn wir der Kälte wirklich mal ausgesetzt sind.

Die Seele wärmen