Was zu viel Feinstaub mit unserem Körper macht

Was bringen Luftreiniger?

Wie wirksam sind Luftfilter? (Symbolbild)

Im Inneren können Luftreiniger zwar für eine Verbesserung sorgen. Wer gegen Hausstaub allergisch ist, für den kann ein solches Gerät sinnvoll sein, sagen die Experten des Umweltbundesamtes. Bei chemischen Gasen sind Luftreiniger nicht immer wirksam. Hinzu kommt: Ein solches Gerät kann mehrere hundert Euro kosten.

Im Innenraum können – neben der Luft von draußen – auch brennende Kerzen oder Zigarettenqualm Ursachen für Feinstaub sein, so Dauert. Für die Qualität der Raumluft ist also jeder auch selbst verantwortlich. Da die Feinstaubbelastung in Deutschland nicht im Ansatz so hoch ist wie in China kann schon simples Lüften zu verbesserter Raumluft führen, rät das Umweltbundesamt.