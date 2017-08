Wie sich faule Schüler motivieren lassen

Früher gab es ganz andere Probleme – Wie überlebe ich den morgigen Tag? Woher nehme ich etwas zu Essen? Und das war so bedeutend, dass jede Nachricht, die weiter half, begierig aufgenommen wurde. Motivation: kein Problem!

WDR : Welche Rolle spielt das Schulsystem?

Ist die Zeit in der Schule "sinnentleert"?

Spitzer: Lassen Sie mich das gleich hier sehr deutlich klarstellen: Wenn Sie mit "Schulsystem" die Art und Weise meinen, wie junge Menschen heute ihre Zeit ziemlich sinnentleert verbringen, vormittags wie nachmittags, dann bin ich dafür, dass sich etwas ändert.

Mehr rausgehen, mehr erleben, was wirklich wichtig ist. Wo kommt sauberes Wasser her und wie ist es sichergestellt? Und wie ist das mit dem Essen? In unserer modernen Welt geschieht ja alles "von allein" und "auf Knopfdruck" , zumal wenn man bei Hotel Mama wohnt und die auch noch zu den Helikoptereltern gehört.

WDR: Fächer wie Physik, Chemie oder Latein sind kompliziert, können aber auch hochinteressant gestaltet werden. Welche Rolle spielen die Lehrer bei möglichen Motivationsproblemen?

Spitzer: Auch gute Lehrer können bei einem desinteressierten Jugendlichen, der seine Neuigkeiten in der Popkultur sucht und findet, nur wenig ausrichten. Ähnlich wie der beste Koch sich an einem Jugendlichen, der gerade zwei Burger und eine Pizza gegessen hat, wahrscheinlich vergeblich bemühen wird!

WDR : Selbst nach zwölf Jahren Schule wissen einige Abiturienten noch nicht, was sie anschließend machen sollen. Haben die Schüler keine Zeit mehr, Ziele zu entwickeln?

Freunde besser in der analogen Welt treffen

Spitzer: Zeit hätten Schüler schon, vertun sie aber in virtuellen Welten mit virtuellen Freunden, und vermeiden dabei, real zu erleben, was sie können und was nicht. Gerade weil wir unseren jungen Leuten jede wirkliche Arbeit und Entscheidung abnehmen, machen wir sie zu Menschen, die nicht wissen, was sie können und schon gar nicht, was sie wollen.