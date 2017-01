Mehr als jeder Zweite bekommt zu Hause jeden Tag frisch gekochtes Essen auf den Tisch. Ein weiteres Viertel isst drei- bis fünfmal in der Woche Selbstgekochtes. Gut ein Sechstel kommt allerdings nur ein- oder zweimal in der Woche in diesen Genuss. Übrig bleiben vier Prozent, die höchstens zwei Mal im Monat, noch seltener oder auch nie selbst kochen.