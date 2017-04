Forscher finden DNA von Frühmenschen im Sand

Urzeitforscher sind künftig nicht mehr allein auf versteinerte Überreste angewiesen, um Tiere und Frühmenschen an Ausgrabungsstätten nachzuweisen. Ein internationales Team unter Leitung des Max-Planck-Instituts ( MPI ) in Leipzig hat eine Methode entwickelt, um aus Ablagerungen Erbgutstränge ( DNA ) zu gewinnen.

Auf der Suche nach menschlichen Überresten

Über den genetischen Code konnten die Forscher für evolutionäre Anthropologie um Matthias Meyer Urzeitmenschen sowie verschiedene Säugetierarten nachweisen.



In der Studie, die am Donnerstag (27.04.2017) in der Fachzeitschrift "Science" erschienen ist, berichten die Wissenschaftler, dass es zwar viele archäologische Funde wie Werkzeuge oder andere Gegenstände aus der Altsteinzeit gebe. Überreste der Frühmenschen, die sie hergestellt haben, seien bislang jedoch Mangelware.

DNA stammt von Weichteilen

Matthias Meyer bei der Arbeit