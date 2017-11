Designerdroge Carfentanyl: Neue Bedrohung in NRW

Welche Entwicklungen stellen Sie noch fest?

Rhode: Die Drogenkonsumenten sind eine heterogene Gruppe. Es gibt den klassischen Opiatabhängigen, den Kokainabhängigen oder die Konsumenten von Partydrogen. Die Sucht ist vielschichtiger als früher.

Was ließe sich denn gegen die Sucht tun?

Rhode: Oberste Priorität muss die Prävention haben. Dafür wird noch immer zu wenig getan. So gehört das Thema noch viel mehr in die Schulen. Die meisten meiner Patienten haben mit 13 oder 14 Jahren mit Drogen angefangen. Neben der Sexualaufklärung muss in diesem Alter also auch zwingend eine Aufklärung über die Gefahren durch bewusstseinserweiternde Stoffe stattfinden.

Immer wieder wird ja auch über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert. Was halten Sie davon?

Noch ist Cannabis in Deutschland verboten

Rhode: Das ist eine schwierige Frage, die man nicht mit ja oder nein beantworten kann. Für mich steht das Ziel im Fokus, dass Jugendliche gar nicht erst mit Cannabis anfangen. Denn in dem Alter hat der Konsum enorme Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung. Auf der einen Seite finde ich es verdammt schwer, etwas wie Cannabis freizugeben. Denn bei Alkohol oder Zigaretten sehen wir ja, dass auch Jugendliche problemlos dort rankommen. Das jetzige Cannabisverbot zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass es Jugendliche nicht vom Konsum abhält. Die ganze Diskussion sollte möglichst wertfrei und ohne politische Couleur geführt werden.

Aus den USA hört man, dass es dort massive Probleme mit Drogen gibt und Präsident Donald Trump sogar den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Droht uns so etwas auch hierzulande?

Rhode: Eine solche Epidemie kann immer entstehen. Aber wir sollten die USA besonders betrachten. Ärzte gehen dort viel freizügiger mit Opiaten um als hierzulande. Antidepressiva werden häufiger verschrieben und sind zum Teil frei verkäuflich. Dieser sorglose Umgang mit Medikamenten sorgt für Abhängigkeiten. Bei uns herrscht zum Glück mehr Sensibilität.

Das Gespräch führte Christian Wolf.