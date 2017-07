Was hilft gegen gefährliches Gedränge?

Am Eingang von Festivals, Konzerten oder Sportveranstaltungen kann es schnell eng werden. Lebensgefährlich wird es, wenn ein Gedränge entsteht - also die Menschenmenge von hinten schiebt, ohne zu merken, was vorne passiert. So wie bei der Loveparade in Duisburg am 24. Juli 2010. Dort kamen 21 Menschen ums Leben, hunderte wurden verletzt.

Welche Wirkung hat ein Korridor aus Absperrgittern?

Verändert die Gestaltung des Eingangs das Verhalten der Menschenmenge? Das haben Forscher vom Jülich Supercomputing Centre untersucht. " Wir haben 270 Probanden aufgefordert, sich vorzustellen, dass sie vor dem Eingang eines Rockkonzerts stehen und eine der letzten Karten ergattern wollen ", erklärt Physiker Armin Seyfried den Versuchsaufbau.

Zwei Einlassportale von jeweils einem halben Meter Durchmesser wirkten wie Nadelöhre. Zunächst strömten die Testpersonen ungehindert auf den Eingang zu. Schon nach wenigen Sekunden bildete sich dort eine hohe Personendichte: elf Menschen pro Quadratmeter.

Danach bauten die Forscher mit Absperrgittern einen Korridor auf, der die Testpersonen seitlich an die beiden Einlassportale heranführte. Im Korridor war die Personendichte mit knapp sechs Menschen pro Quadratmeter deutlich niedriger als im ersten Durchgang.

Strömungsmechanisch nicht erklärbar

Fußgängerexperiment "BaSiGo" 2013

Die Jülicher Forscher fanden keine physikalische Ursache für dieses Verhalten. Erst zusätzliche Befragungen von Sozialpsychologen brachten sie weiter. Es zeigte sich nämlich, dass viele Menschen den Einlass durch den Korridor als gerechter einschätzen.

" Sie glauben, wer sich dort zuerst anstellt, kommt auch zuerst rein ", erklärt Anna Sieben von der Ruhr-Universität Bochum Wer überzeugt ist, dass es am Einlass gerecht zugeht, wartet also geduldiger anstatt nach vorne zu drängen.

Soziale Regeln im Kopf

Wie kann Gedränge verhindert werden?

Es ist derselbe Effekt wie an der Supermarktkasse oder am Flughafenschalter. Auch hier stellen sich die Menschen automatisch in die Warteschlange. Denn dieses Verhalten ist eine sozial erwünschte Norm, die die meisten Menschen verinnerlicht haben.

Die Forscher hoffen nun, dass ihre Erkenntnisse dabei helfen, künftig Menschenmengen besser zu leiten - indem gezielt Absperrgitter aufgestellt werden.

Weltgrößtes Fußgängerexperiment ausgewertet

Die Versuchsleiter beobachten die Probanden von oben

Die untersuchte Situation ist Teil des sogenannten BaSiGo -Fußgängerexperiment, das die Jülicher Forscher 2013 in den Düsseldorfer Messehallen durchgeführt hatten. Vier Tage lang bewegten sich bis zu 1.000 Menschen durch verschiedene Parcours mit Kreuzungen und Engstellen.

Die Probanden des Fussgängerexperiments tragen Hüte mit QR-Codes