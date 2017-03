Wenn Menschen mit Down-Syndrom alt werden

" In unserem Haus betreuen wir jetzt die erste Generation von Menschen mit Down-Syndrom, die in Rente gehen ", sagt Petra Bender von der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-Hagen. Sie leitet eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen, unter denen auch einige mit Trisomie 21 sind, wie das Down-Syndrom heute in der Regel genannt wird.

Hauptrisiko: Demenz

Rita Lawrenz will ihren Sohn auch in Zukunft gut versorgt wissen

Eine der größten Herausforderungen: Menschen mit dieser Behinderung altern sehr schnell und sie leiden überdurchschnittlich häufig an Demenz. Dazu kommt, dass die Krankheit früher beginnt als bei Menschen ohne Behinderung. Darauf weist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hin. So ist es nicht selten, dass Menschen mit Trisomie 21 bereits vor ihrem 40. Lebensjahr an Alzheimer, einer häufigen Form der Demenz, erkranken.

Die Träger müssen sich deshalb umstellen. Statt Betreuung wird deshalb auch die Pflege immer wichtiger. Einige Träger, wie zum Beispiel die Lebenshilfe schulen ihre Mitarbeiter auch in der Palliativpflege, damit die Bewohner möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. " Wenn es irgendwie geht, möchten wir die Menschen bis zu ihrem Tod begleiten ", sagt Petra Bender. Aber auch für Bewohner, die besonders intensive Pflege brauchen, hält die Lebenshilfe einige Plätze bereit.

Zu wenig gute Konzepte für ältere Menschen