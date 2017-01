Neuer Test zur Darmkrebsfrüherkennung soll genauer sein

Der Stuhltest zur Darmkrebsfrüherkennung in Deutschland - Guajak-Test, oft auch " Papierstreifentest " genannt - wird abgelöst durch einen neuen Stuhltest, (i-FOBT). Denn dieser ist genauer und auch praktischer als der bisher eingesetzte. Deswegen werden in Zukunft die Krankenkassen allen Versicherten ab dem 50. Lebensjahr jährlich einen immunologischen Stuhl-Test erstatten und ab dem 55. Lebensjahr alle zwei Jahre.

Antikörper statt Papierstreifen

Beide Tests machen das Gleiche: Sie weisen geringste Spuren von Blut im Stuhl nach. " Denn Polypen, die Vorstufen von Tumoren, und auch Tumoren bluten häufiger ", erklärt Prof. Dr. Thomas Seufferlein, Leiter der Klinik für Innere Medizin der Universitätsklinik Ulm. " Dieses Blut findet sich dann im Stuhl ". Doch der bisher eingesetzte Guajak-Test, der über eine chemische Reaktion Blut nachweist, reagiert auf jedes Blut. " Das kann durchaus auch tierisches Blut sein ", sagt Seufferlein " und dann ist der Test falsch positiv ".

Der bisherige "Papierstreifentest" wird abgelöst

Dieses Problem kennt auch Bernd Zimmer, Hausarzt in Wuppertal: " Immer wieder kommt es vor, dass Patienten dann doch Blutwurst oder halb gebratenes Fleisch essen und dadurch der Test positiv ausfällt. "

" Da der neue Test nur noch auf menschliches Blut abzielt, würde dieser Fehler vermieden ", erklärt Zimmer. Der neue Test ist genauer, bei ihm bewirken Antikörper, dass nur menschlisches Blut zu einem positiven Testergebnis führt. Deswegen wird er auch " immunologischer Stuhltest " genannt. Zudem werden Polypen oder Tumoren besser erkannt als mit dem alten Guajak-Test.

Der Test ist positiv – was tun?

Doch auch der neue Test ist nicht unfehlbar, er kann ebenfalls ein positives Ergebnis anzeigen, obwohl kein Krebs vorliegt. " Es gibt weitere Gründe, warum man Blut im Stuhl haben kann ", erklärt Seufferlein. " Das Banalste sind Hämorrhoiden. " Auch Zahnfleischbluten, Gefäßveränderungen im Darm oder bei Frauen die Regelblutung könnten das Testergebnis verfälschen.

Deshalb steht für Seufferlein fest: " Wenn man ein positives Ergebnis hat, muss man auch eine Darmspiegelung machen. " Nur eine Darmspiegelung könne wirklich sicher feststellen, ob Krebs oder Krebsvorstufen vorliegen. Ein weiterer Vorteil der Darmspiegelung: Entdeckt der Arzt während der Koloskope einen Polypen, kann er diesen gleich entfernen. Eine Darmspiegelung ist also gleichzeitig Diagnose und Behandlung.

Darmspiegelung ist am Besten

Versicherte haben ab dem 55. Lebensjahr die Wahl: Sie können zwei Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren durchführen lassen oder alle zwei Jahre einen Stuhltest in Anspruch nehmen. Dabei ist die Darmspiegelung besser als der Stuhltest. " Die Darmspiegelung ist nach wie vor der Gold-Standard in der Darmkrebsfrüherkennung ", betont Bernd Zimmer. " Denn mit dieser Methode kann man bestimmte Polypen als mögliche Krebsvorstufen finden und gleichzeitig entfernen. Damit kann man das Krebsrisiko für den Patienten deutlich senken. "

Eine Darmspiegelung ermöglicht Diagnose und oft auch Behandlung

Thomas Seufferlein ist der gleichen Meinung: " Der neue Test ersetzt die Darmspiegelung definitiv nicht ." Doch viele Menschen scheuen diese Untersuchung, weil man vorher den Darm reinigen muss oder weil ihnen die Koloskopie selbst unangenehm ist. Für diese Menschen wird der Stuhltest angeboten, als weniger aufwändiges Verfahren der Darmkrebsfrüherkennung. " Auch um die Bereitschaft zu erhöhen, Vorsorge zu machen ", erklärt Seufferlein.

Wie funktioniert das praktisch?

Ärzte, die Krebsfrüherkennung oder Gesundheitsuntersuchungen anbieten, z.B. Hausärzte, Frauenärzte, Urologen, Gastroenterologen, können den neuen Test auf Kosten der Krankenkasse verschreiben. Der Patient muss eine kleine Stuhlprobe einsammeln, was mit Hilfe eines Stuhlkollektors, der zu dem Test gehört, kein Problem ist. Die verpackte Probe wird dem Arzt möglichst am gleichen Tag übergeben, der den Test an ein Labor sendet. Danach ist wieder der behandelnde Arzt gefragt, sagt Bernd Zimmer: " Der Patient wird das Ergebnis von dem Arzt erfahren, der den Test ausgegeben hat. "

Leider mit Verspätung

Im Oktober 2016 trat der Beschluss des gemeinsamen Bundesauschusses (GBA) in Kraft, dass der immunologische Stuhltest von den Krankenkassen ersetzt werden soll. Doch weil die Kassen und die Ärzteschaft noch einige Detailfragen klären müssen, wird dies voraussichtlich erst ab Anfang April 2017 der Fall sein. Bis dahin müssen die Krankenkassen nur den alten Test, der sehr viel ungenauer ist, erstatten.