Kann Cannabis Altersdemenz lindern?

Hilft Cannabis gegen Alzheimer und Altersdemenz? Das wollen Bonner Forscher nun in einer klinischen Studie bei Menschen testen. Denn bei Mäusen hat der in Cannabis enthaltene Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) den Alterungsprozess im Gehirn verändert, wie die Wissenschaftler am Montag (08.05.2017) im Journal "Nature Medicine" berichten.

Cannabis erhöht kognitive Leistungen

Cannabis - gut für das Gehirn von Demenzkranken?