USA: Neue Bluthochdruck-Richtlinien - Vorbild für uns?

Umstrittene Sprint-Studie

Dass der Richtwert geändert wurde, geht vor allem auf die sogenannte Sprint-Studie zurück. Sie wurde vor zwei Jahren in den USA veröffentlicht und kam zu dem Ergebnis, dass der Zielwert für den oberen systolischen Blutdruck sogar von 140 auf 120 gesenkt werden sollte. Folgeerkrankungen wie Herzschwäche oder Herz-Kreislauf-Tod seien auf diese Weise besser vermeidbar.

Viele Experten kritisierten die Ergebnisse und warnten davor, dass eine zu starke Blutdrucksenkung zu Nierenversagen und vorzeitigem Tod führen könne. " Den Empfehlungen der Sprint-Studie hätte ich mich nicht anschließen können ", sagt Yvonne Dörffel, Leiterin der Medizinischen Poliklinik der Berliner Charité. Mit der jetzt in den USA vorgenommenen Änderung sei sie jedoch einverstanden: " Diese Senkung des Grenzwerts ist völlig vertretbar ."

Europäische Experten entscheiden im Sommer 2018

Dr. Bernhard Krämer