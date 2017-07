Fingerfood für Babys umstritten

Der sechs Monate alte Anton hat ein Stück Avocado in der Hand. Doch so richtig weiß er noch nicht, was er damit tun soll. Immer wieder landet das Gemüse auf dem Boden. Irgendwann hat der Kleine den Dreh raus. Zielsicher steckt er sich dann ein Stück Gurke in den Mund, zum Nachtisch gibt es Banane.

Aller Anfang ist schwer

Das alles sieht man auf dem Video, das Antons Mutter Mascha von den ersten Essversuchen ihres Sohnes gemacht hat. Und schnell wird klar: Wer sein Kind sauber und unkompliziert füttern möchte, wird mit "Baby-led Weaning" Probleme bekommen.

Geschmacksvielfalt statt Einheitsbrei

Die babygeführte Beikost, wie "Baby-led Weaning" übersetzt heißt, kommt aus England. Die Gesundheitsberaterin Gil Rapley hat sie entwickelt. Viele Mütter und Hebammen sind begeistert.

Antons Mutter zum Beispiel findet die Methode gut, weil sie ihrem Kind keinen " Einheitsbrei " geben möchte." So lernt er schon früh verschiedene Geschmacksrichtungen kennen und ist hinterher vielleicht nicht so wählerisch ."

Weniger Ess-Störungen?

Außerdem seien die Kinder freier beim Essen. Sie könnten zum Beispiel ihr eigenes Tempo bestimmen, argumentieren die Befürworter des Ernährungstrends. Das wirke sich auch positiv auf die Einstellung zum Essen aus.

Fachleute befürchten Mangelernährung

Wissenschaftlich belegt ist all das nicht. Sehr gut untersucht ist dagegen, welche Nährstoffe ein Kind in der letzten Milchphase braucht, erklärt Prof. Mathilde Kersting von der Forschungsabteilung für Kinderernährung an der Uniklinik Bochum.