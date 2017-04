Mit einem Wisch zum Abitur

An fast 1.400 Schulen in NRW schreiben Schüler in diesen Tagen ihre Abiturklausuren. An lediglich zwei von ihnen kommen im Fach Mathematik Tablets zum Einsatz. Dabei ermöglicht es eine Verordnung des Landes aus dem Jahr 2014 die grafikfähigen Taschenrechner, welche die Schüler an den anderen Schulen in den Abiturprüfungen benutzen, durch Tablets zu ersetzen. Doch die Schulen sind bislang sehr zurückhaltend.

Tablets verändern den Unterricht

Eine der beiden Schulen, die diese Möglichkeit nutzen, ist das Hansa Berufskolleg in Unna. Schulleiter Günter Schmidt ist von den Vorteilen der Tablets überzeugt: "Ihre Displays sind deutlich größer als die der Taschenrechner, die Bedienung ist intuitiver, Grafiken lassen sich mit einem Wischen verändern und Tablets werden auch in anderen Fächern eingesetzt." Zum Beispiel nutzen Schüler sie als elektronische Schulbücher, lernen damit Vokalen oder drehen Filme. Das verändere den Unterricht.

Besondere Maßnahmen gegen Schummeln

Dafür hat sich jeder Oberstufenschüler ein eigenes Tablet angeschafft. In den Abiturprüfungen hingegen nutzen sie schuleigene Geräte. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. So soll sichergestellt werden, dass die Schüler die Tablets nicht zum Schummeln nutzen.

Das Hansa Berufskolleg in Unna nutzt Tablets im Abitur

Am Hansa Berufskolleg wird während der Abiturprüfung außerdem das WLAN abgeschaltet. Zusätzlich haben die Lehrer auf ihren eigenen Geräten eine App, mit der sie die Tablets der Schüler kontrollieren und für einzelne Anwendungen sperren können.

Tablets im Abi müssen angemeldet werden

Mit dieser Lösung ist das Hansa Berufskolleg ein Vorreiter in NRW. Alle Schulen, die in den Mathematik-Prüfungen ein anderes Gerät als den Grafiktaschenrechner einsetzen wollen, müssen dies gegenüber der zuständigen Bezirksregierung anzeigen. Für dieses Schuljahr hat das neben dem Hansa Berufskolleg nur das neue Gymnasium in Bochum getan. Ansonsten aber ist digitale Bildung in NRW ein Flickenteppich. Denn jede Schule muss für sich selbst eine Lösung finden.