Antibiotika: Erst testen, dann verschreiben

Jörg Lutz ist HNO-Arzt in Essen und einer der rund 850 Ärzte, die an dem Modellversuch teilnehmen. Der Mediziner behandelt regelmäßig Patienten mit Rachenentzündungen. Sie gehören neben Wund- und Harnwegsinfekten zu den Erkrankungen, für die die BKK-Nordwest von Montag (02.01.2017) an die Kosten für spezielle Tests übernimmt. Sie sollen dabei helfen, dass Antibiotika nur noch dann verschrieben werden, wenn die Patienten auch wirklich einen Nutzen davon haben.

Bislang waren die Ärzte auf die reine Untersuchung angewiesen: "Wir gucken natürlich intensiv in die Ohren, in die Nase, in den Rachen. Wir schauen uns die Schleimhäute an. Die sind in der Regel sehr gerötet, was dann auf eine bakterielle Entzündung hinweist, hundertprozentig weiß man das natürlich nicht."

In solchen Fällen könnte ein Test in Zukunft mehr Sicherheit geben, sagt der Mediziner. Dazu müsste er einen Abstrich machen und hätte eine halbe Stunde später das Ergebnis. Kommt dabei heraus, dass ein Bakterium hinter der Entzündung steckt, würde Jörg Lutz ein Antibiotikum verschreiben. Bei einem Virus bekäme der Patient ein anderes Medikament.

Zuviele Antibiotika in NRW

Zwei Jahre lang will die Krankenkasse testen, ob die Ärzte weniger Antibiotika verschreiben, wenn sie die Kosten für die Tests übernimmt. Denn die Betriebskrankenkasse hat bei einer Untersuchung herausgefunden, dass die Ärzte in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und in Rheinland-Pfalz doppelt so viele Antibiotika-Präparate verschrieben haben wie in einigen ostdeutschen Bundesländern.

In NRW, so das Ergebnis der Untersuchung, konnten Antibiotika überhaupt nur bei fünf Prozent der Patienten helfen. Für den Patienten ist es doppelt schlimm, wenn das Medikament nicht anschlägt. Zum einen verliert er wertvolle Zeit für eine erfolgversprechendere Therapie, zum anderen können sich Resistenzen ausbilden. Möglicherweise schlägt ein Antibiotikum dann nicht mehr an, wenn er es wirklich braucht.

Experten sind überzeugt

Fachleute wie Prof. Walter Popp von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene finden den Modellversuch deshalb gut: "Ich glaube schon, dass das Sinn machen würde, wenn auch andere Kassen das aufgreifen würden. Wir müssen wirklich fantasievoll rangehen und schauen, wie wir die Antibiotikaverordnungen eindämmen können. Das ist auf jeden Fall ein Schritt."

Trotzdem haben die Verfahren auch ihre Haken. Mit dem Schnelltest für Rachenentzündungen zum Beispiel lässt sich nur ein einziges Bakterium nachweisen, sagt der HNO-Arzt Jörg Lutz: "Dieser Test gilt nur für Streptokokken vom Typ A. Der macht so 20 bis 30 Prozent aller Racheninfekte aus." Außerdem sei es leider so, dass der Test bei rund einem Drittel der Patienten ein falsches Ergebnis anzeige. Das heißt, obwohl er ein negatives Resultat anzeigt, sind trotzdem Bakterien für die Entzündung verantwortlich.

Probleme in der Praxis

Ein weiteres Verfahren, das die Betriebskrankenkasse finanziert, ist das Antibiogramm. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse bei Harnwegs- und Wundinfektionen. Mit dem Verfahren kann man herausfinden, auf welche Antibiotika der Krankheitserreger reagiert und gegen welche er resistent ist. Bis das Ergebnis vorliegt, dauert es allerdings mehrere Tage. Tage, an denen der Patient unter Umständen nicht oder falsch behandelt wird, gibt der Hygieniker Walter Popp zu Bedenken: "Man muss mit der Therapie meistens sofort beginnen. Man kann jetzt nicht warten, bis man das mikrobiologische Ergebnis hat."

Falsche Ergebnisse beim Schnelltest

Karin Hendrysiak, Pressesprecherin der BKK Nordwest, ist trotzdem zuversichtlich, dass sich die Tests in der Praxis bewähren. Sie glaubt, dass die Ärzte in Zukunft weniger Antibiotika verschreiben: "Wir gehen davon aus, dass ein Viertel der Antibiotika eingespart wird." Ob sie recht hat, wird sich in zwei Jahren zeigen. Dann sollen die Ergebnisse ausgewertet des Modellversuchs werden.