Iatrophobie - lieber Schmerzen als zum Arzt

" Ich kann nichts essen, und wenn, dann übergebe ich mich wieder. Ich könnte heulen vor Angst. Und ich bin wieder kurz davor, den Termin abzusagen ", schreibt Mareike in einem Psychologieforum über ihre Angst vor Ärzten. Sie lässt sich seit Jahren nicht mehr behandeln, hat Panik vor der Begegnung mit Medizinern. Ursache, so glaubt sie, seien Erfahrungen in ihrer Kindheit: Ihre Schwester starb wegen eines Ärztefehlers im Krankenhaus und ihr Bruder musste oft operiert werden.