Allergie-Auslöser nehmen zu

Gibt es denn entsprechend mehr Menschen, die an Asthma leiden?

Bergmann: Rund neun Prozent der Menschen in Deutschland leiden unter Asthma, die Zunahme in den vergangenen zehn Jahren beträgt zwischen zwei und drei Prozent. Interessant ist, dass immer mehr ältere Menschen Asthma bekommen - wir wissen nicht, warum das so ist.

WDR.de: Kann ich allergischem Asthma vorbeugen?

Bergmann: Bisher haben wir keine Möglichkeiten, allergischen Schnupfen, der in der Regel Grundlage für Asthma ist, zu vermeiden. Alle Versuche bisher sind fehlgeschlagen. Aber: Wenn Asthma früh diagnostiziert wird, haben wir gute Behandlungschancen. Heilen können wir die Krankheit in der Regel nicht, aber oft sind Patienten über mehrere Jahre beschwerdefrei. Es gibt auch Apps wie "Husteblume" von der Techniker Krankenkasse, die über Behandlungsmöglichkeiten und die aktuelle Pollensituation informieren. Das ist sehr hilfreich.