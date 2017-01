ADHS bei Erwachsenen: Unruhig, aber kreativ

Gravierende Probleme bleiben aber, wie Alexandra Philipsen, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Oldenburg, betont: Sie seien innerlich unruhig, fühlten sich getrieben, haben einen großen Bewegungsdrang und einen Hang zur Impulsivität. " Häufig beginnen sie Dinge, die sie dann abbrechen, sind desorganisiert - und das zieht sich durch ihre gesamte Biografie. "

Krankheit schon in der Kindheit

Etwa 50 Prozent der Patienten, die im Kindesalter unter ADHS leiden, gelten auch als Erwachsene noch als Patienten. " Lange Zeit hat man ADHS als Entwicklungsstörung eingestuft ", meint Philipsen dazu. Inzwischen gehen Experten davon aus, dass rund zwei Prozent der Erwachsenen an ADHS leiden. " Wichtig ist, dass die Probleme nicht nur in einem Bereich auftreten ", fügt Mette hinzu. Und die Symptome müssen schon in der Kindheit dagewesen sein. Sonst, so die gängige Experten-Meinung, handele es sich auch bei Erwachsenen nicht um ADHS.

Medikamente helfen vielen Patienten im Alltag

Die Krankheit erst im Erwachsenenalter zu diagnostizieren ist nicht ganz einfach. Ausführliche Gespräche sind dafür notwendig, häufig werden auch die Partner und - wo möglich - die Eltern mit einbezogen. " Außerdem müssen andere Dinge mit ähnlichen Symptomen ausgeschlossen werden, wie etwa eine Schilddrüsen-Erkrankung ", sagt Alexandra Philipsen.