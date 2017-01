Ein Physiker taugt nicht zum Popstar – eigentlich!

Früher Tod vorhergesagt

Geboren 1942 im englischen Oxford war sein Spitzname schon zu Schulzeiten „Einstein“. Mit 17 Jahren studiert er Physik in Oxford, mit 20 Kosmologie in Cambridge. 1963, im Alter von 21 Jahren, aber bekommt er die Diagnose ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, eine unheilbare Nervenkrankheit, die seine Muskeln lähmt und ihn später an den Rollstuhl fesselt. Die Ärzte geben ihm höchstens noch zwei Jahre. Aber so leicht lässt sich Hawking nicht davon abbringen, die Rätsel des Universums zu knacken. Schließlich wird er in Cambridge an dem Lehrstuhl Mathematik-Professor, an dem einst Isaac Newton lehrte.

Stephen Hawking mit den Filmdarstellern Felicity Jones und Eddie Redmayne

2014 macht Regisseur James Marsh aus diesem Stoff ein Drama. "Die Entdeckung der Unendlichkeit", so der Name des Films. Darin spielt Darsteller Eddie Redmayne den Physiker und Felicity Jones dessen erste Ehefrau Jane Wilde.

Hindernisse überwinden – seine wichtigste Eigenschaft

Der Sprachcomputer lässt ihn mit anderen kommunizieren

Seit 1985 kann das Physik-Genie nur noch per Sprachcomputer kommunizieren, den er später nur noch mit den Bewegungen seiner Pupillen steuert. Die blecherne Computer-Stimme wird zu Hawkings Markenzeichen. Hawking überwindet immer wieder Grenzen – auch die zwischen Wissenschaftler und Popstar. Das schafften in der Geschichte nur ganz wenige Naturwissenschaftler. Ende der 80er Jahre wird das Physik-Genie auch außerhalb der Fachwelt berühmt – mit seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit". Darin beschreibt er verständlich, wie sich das Universum physikalisch entwickelt haben könnte. Das Werk verkauft sich mehr als neun Millionen Mal, wird in viele Sprachen übersetzt.

Es gilt aber auch als der am wenigsten gelesene Bestseller aller Zeiten. Ein Forscher entwickelt daraufhin scherzhaft den "Hawking-Index", eine Rangliste von Büchern, die zwar am meisten gekauft, aber zu Hause als Schmuck im Regal gelassen werden.

Im Alter wird Hawking zum Mahner

Bewegungslos und ohne Sprache - andere hätten aufgegeben

Im BBC-Interview zeigt er sich besorgt, dass Künstliche Intelligenz und automatisierte Systeme immer mehr Jobs überflüssig machen könnten. Den ungeteilten Glauben an den technischen Fortschritt teilt er nicht. "Die Entwicklung einer vollständigen Künstlichen Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten", warnt Hawking. "Die Künstliche Intelligenz würde sich verselbständigen und sich immer schneller weiterentwickeln. Wir mit unserer langsamen Evolution könnten da nicht mithalten und würden verdrängt."