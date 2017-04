Der Kölner Dom - wie man ihn noch nicht erlebt hat

Das sind die Highlights

Virtual Reality bringt uns an Orte, an die wir sonst nicht kämen. Ein Privatkonzert des Domchors bei Nacht, ein Flug zu Orgelmusik, Flanieren zwischen aussortierten Steinstatuen und Beichtstühlen – ein jahrhundertealtes Wahrzeichen trifft in diesem Projekt auf High-Tech.

Zum Beispiel in unserer Zeitreise: Den Dom nach dem Zweiten Weltkrieg kennt mancher vielleicht noch von Fotos. Aber wie sah es in früheren Jahrhunderten aus? Wir haben gemeinsam mit Archäologen und Experten für Computersimulation die Zeit zurückgedreht – man reist durch die Jahrhunderte. Mitten auf die "Baustelle" Dom im Mittelalter – oder in eine Zeit, in der dort noch reiche Römer residierten.