Wenn Spielen auf dem Lehrplan steht

" Unsere Lehrer setzen sich ihren eigenen Lehrplan von Grund auf neu zusammen, natürlich unter Beachtung der Lernziele, die der Bundesstaat New York vorgibt" , sagt Rachelle Vallon, Lehrerin und Mittelstufenkoordinatorin an der High School "Quest to Learn" in New York. "Sie überlegen, wo und wie man Spiel oder spielerische Aktivitäten sinnvoll einsetzen kann, um entweder Lerninhalte zu vermitteln, den Lernerfolg zu messen oder das Lernen zu erleichtern."

Besser als andere Schulen in der Nachbarschaft

In der Schule "Quest to Learn" lernen Kinder mithilfe von Computerspielen