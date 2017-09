Die Stuttgarter Spezialeffekte-Schmiede Mackevision arbeitet seit der vierten Staffel von Game of Thrones an der Serie. Die Digital Artists der Firma entwerfen ganze Landschaften und Gebäude am Computer. So zum Beispiel die exotische Hafenmetropole Braavos, für die die Entwickler den US-Fernsehpreis Emmy gewonnen haben.