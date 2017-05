Davon abgesehen ist dünn nicht gleich gesund: Kanadische und US -Forscher haben Studien mit mehreren Millionen Teilnehmern ausgewertet. Danach liegt das Sterberisiko bei Untergewichtigen ( BMI unter 18,5) weit über dem der Normalgewichtigen. Ein leichtes Übergewicht (BMI 25 bis 30) reduziert das Sterberisiko. Also nicht nur am Anti-Diät-Tag genussvoll zugreifen. Ansonsten viel gesunde, frische Kost, regelmäßig bewegen und nicht so streng auf die eigenen Pölsterchen achten!