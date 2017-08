Verkehrsprognose: Freie Fahrt auf NRW-Autobahnen

Zwei Wochen vor Ende der Ferien können sich die Verkehrsteilnehmer an diesem Wochenende voraussichtlich auf entspanntes Fahren einstellen: Sobald die vielen Pendler am Freitag zuhause angekommen sind, sind keine größeren Staus zu erwarten. Grund: Viele Baumaßnahmen sind wegen des schlechten Wetters abgesagt worden - so im Kreuz Leverkusen-West, das eigentlich in Richtung Köln gesperrt werden sollte.

Zwei Sperrungen, wenig Staus