Das WDR-Verkehrsstudio nutzt vorrangig aktuelle Daten aus Verkehrsflussbeobachtungen, wie sie z.B. von TomTom angeboten werden. Basis dieser Informationen sind Positions- und Bewegungsdaten von Mobiltelefonen und Navigationsgeräten, die anonym an die Rechnerzentralen weitergeleitet werden. Durch diese Daten wissen wir jetzt noch genauer, wo ein Stau ist, wie lang er ist und wie lange man als Autofahrer voraussichtlich braucht, um durch ihn hindurch zu fahren.

Mitarbeiter des WDR-Verkehrsstudios haben viele Tausend Kilometer auf der Autobahn zurückgelegt und in Tests die Qualität dieser Informationen überprüft. Die neuen Meldungen sind zwar auch nicht immer fehlerfrei, ergänzen unsere Verkehrshinweise aber ganz hervorragend. Man darf nicht vergessen, dass die Verkehrslage in NRW in Phasen des Berufsverkehrs sehr dynamisch ist und durch das dichte Anschlussstellen-Netz nur schwer berechnet werden kann.

Neben den neuen Informationen nutzen wir auch weiterhin Beobachtungen unserer WDR-Staufinder, Daten aus Mess-Sensoren in den Fahrbahnen und Meldungen von der Polizei NRW. Welche Ursache ein Stau hat, wie lange die Bergung des verunglückten LKW noch dauert, oder wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird, recherchiert rund um die Uhr ein erfahrenes Team im WDR-Verkehrsstudio. Gerade diese Mischung aus aktuellen Daten und fundierter Gewichtung und Recherche zeichnet unseren Service aus. Sorgfalt und Aktualität. Zusatznutzen ohne Zusatzkosten.

Den Verkehrsservice des WDR hören Sie in den Programmen EinsLive, WDR 2, WDR 4 und WDR 5. Sie können ihn als WDR VERA (VErkehr in Real Audio) auf DAB+ hören oder unseren Telefonservice unter 0221-16803050 nutzen. TMC-fähige (Traffic Message Channel) Navigationsgeräte empfangen übrigens ebenfalls unsere Meldungen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.