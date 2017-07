Reisezeit Sommerferien

Am Freitagnachmittag heißt es für alle Schulgänger wieder: sechs Wochen Sommerferien! Aber: die Sommerferien an sich sind in NRW keine wirkliche Stauzeit. Im Gegenteil. In den Ferien geht das Verkehrsaufkommen in Nordrhein-Westfalen sogar deutlich zurück. Und der Trend, dass alle am ersten Ferientag aufbrechen, gehört der Vergangenheit an.

Der Reiseverkehr verteilt sich gut auf die ersten Ferienwochen und beginnt bereits an den Tagen vor dem Ferienstart am Freitag.

Hindernis Berufsverkehr

Wer sich am Freitag in den Urlaub aufmacht, sollte in NRW den normalen Berufsverkehr einplanen.

NRW ist eher die Durchfahrtsroute in die Urlaubsgebiete. Das bedeutet längere Wartezeiten auf den Pendlerstrecken. Wobei, und das ist die gute Nachricht, in den letzten Jahren lag das Verkehrsaufkommen am letzten Schultag sogar unterhalb eines normalen Freitags.

Wir rechnen mit gut 200 km Stau, je nach Wetter, Unfällen oder Sperrungen. Zum Vergleich: vor Pfingsten gab es deutlich mehr als 500 km Stau. Zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam waren es jeweils mehr als 380 km Stau in NRW .

Außerhalb von NRW

Nadelöhr im Norden: Der Elbtunnel

Am späten Freitagnachmittag sowie an den Feriensamstagen sind die Strecken außerhalb von NRW voll. Samstags ist klassisch Bettenwechsel, also Reisetag. Wer kann, sollte samstags zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr die Nadelöhre auf den Hauptreiserouten im Norden und Süden von Deutschland meiden (Elbtunnel, Brennerautobahn).

Besonders staugefährdete Strecken:



Richtung Norden:



A1 Bremen-Hamburg

A2 Hannover-Berlin.

Richtung Süden:



A3 Frankfurt-Würzburg

A5 Karlsruhe-Basel

A8 Stuttgart-München-Salzburg

A9 Nürnberg-München.

Vor Fahrtantritt informieren!