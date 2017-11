Staus am Wochenende wegen zusätzlicher Baustellen

Manche Autofahrer wundern sich, dass es auch am Wochenende immer wieder zu langen Staus und Verzögerungen kommt. Gerade am Wochenende, ohne viel Berufsverkehr sollte es doch deutlich schneller vorangehen als in der Woche. Ganz unvorbereitet geraten so manche Autofahrer in Sperrungen und Kilometer lange Staus, denn gerade am Wochenende werden oft große Baumaßnahmen und Sperrungen durchgeführt, um den Berufsverkehr nicht zu behindern.

Unsere Übersicht für das kommende Wochenende (17.11. - 19.11.)

A1: Vollsperrung im Kreuz Lotte/Osnabrück

Von Freitag, 21:00 Uhr bis Sonntag, 20:00 Uhr ist die A1 im Kreuz Lotte/Osnabrück in beiden Richtungen gesperrt. Umleitungen führen über die A30. Dort wird eine Brücke abgerissen. Sie müssen dort mit erheblichen Staus und sehr langen Wartezeiten rechnen, besonders am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag

A3: Engpass bei Opladen

Am Samstag wird in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr hin und wieder ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Seit einigen Tagen wird die Verkehrsführung in der Dauerbaustelle umgebaut. Es laufen dann abschließende Arbeiten.

A46: Sperrung bei Düsseldorf

Fleher Brücke: Dort wird ein Gerüst abgebaut. Die A46 ist in dieser Zeit gesperrt.

Von Samstag, 20:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr ist die A46 zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim in Fahrtrichtung Neuss gesperrt. Auf der Fleher Brücke wird ein Gerüst abgebaut. Auf der lokalen Umleitung ab Bilk kann es am Sonntagnachmittag sehr voll werden. Besser ist es, die Stelle großräumig über die A44 zu umfahren. Hinweise dazu sind an den Kreuzen Hilden und Breitscheid ausgeschildert.

A61: Engpass vor dem Kreuz Kerpen

Von Freitag 21:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr ist auf der A61 zwischen Türnich und dem Kreuz Kerpen in Fahrtrichtung Venlo nur ein Fahrstreifen frei. Dort wird die Fahrbahn repariert.

Stand: 16.11.2017, 14:51