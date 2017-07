A3: Vollsperrung bei Rees für mehrere Tage

A3 : Vollsperrung zwischen Rees und Emmerich

Von heute Abend, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 15:00 Uhr wird die A3 zwischen Emmerich und Rees in beiden Richtungen gesperrt. In dieser Zeit werden mehrere Bauarbeiten durchgeführt. Folgende Umleitungen werden eingerichtet: Der Verkehr in Richtung Niederlande wird ab Rees über die U15 geführt. In Richtung Oberhausen läuft der Verkehr ab Emmerich über die U6 .

Stand: 20.07.2017, 13:20