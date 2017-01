Warn-Apps sollen Wohnungseinbrüche verhindern

Eine hohe Hecke, Bewegungsmelder, Alarmanlagen oder der bellende Hund - vieles kann Einbrecher abschrecken. Hilfreich sind in jedem Fall aufmerksame Nachbarn und genau das wollen sich App -Anbieter zu Nutze machen. Die Idee: Bürger speisen verdächtige Beobachtungen ein oder Hinweise, wo zuletzt eingebrochen wurde. Unnötige Bespitzelung oder sinnvolle Ergänzung zur Polizei?

Apps wollen Nachbarschaftshilfe bündeln

Eine dieser kostenlosen Apps ist "GetiSafe", entwickelt von einer Firma, die Bausanierungen anbietet. In der App gibt es sechs vorgefertigte Meldungen, zum Beispiel, wenn man eine unbekannte Person oder ein herumschleichendes Auto in der Nachbarschaft gesehen hat, Trickbetrüger unterwegs sind oder man Vandalismus melden will. Man kann aber auch individuelle Beobachtungen reinschreiben, wie: "In der Meisenstraße 16 steht seit Stunden das Garagentor offen". Das Prinzip von GetiSafe ist ähnlich wie bei WhatsApp: Ein Administrator verwaltet eine Gruppe von Nachbarn und nur die bekommen Warnmeldungen als Push-Mitteilung. Peter Meistrzok vom App-Hersteller Getifix ist überzeugt, dass so Straftaten verhindert werden. "Die Polizei fordert doch immer: Aufmerksam sein! So ein Netzwerk kann da helfen."

Kriminalbeamter: "Erkenne keinen Nutzen"

BDK: "Warn-Apps überflüssig"