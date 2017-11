Wenn Staudenpflanzen im Sommer üppig gewachsen sind oder ein wenig blühfaul werden, kann man sie durch Teilen verkleinern und verjüngen. Idealer Zeitpunkt hierfür ist der Herbst, denn das oberirdische Wachstum der Pflanzen ist nun abgeschlossen, der Boden oder die Topferde sind allerdings noch so warm, dass die Wurzeln noch gut weiterwachsen und beim Umpflanzen noch einwurzeln können. Um die Pflanze zu teilen, sollte sie komplett ausgegraben werden und dann mit einem scharfen Spaten, einer Säge oder einem Messer in mehrere Stücke geteilt werden. Unser Tipp: abgestorbene Pflanzenteile entfernen und die Teilstücke an ihren neuen Bestimmungsorten wieder so tief einpflanzen wie sie vorher in der Erde saßen.