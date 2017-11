Was taugen elektronische Thermostate?

Mit wenigen Handgriffen sind die elektronischen Thermostate an der Heizung installiert. Statt eines runden Drehknaufs mit Zahlen hängt dann ein kleiner Kasten an der Heizung. In dem Kasten ist ein Ventil, ein Thermometer und jede Menge Elektronik. Die elektronischen Thermostate heizen den Heizkörper zu einer bestimmten Uhrzeit auf eine bestimmte Temperatur.

Regeln ohne drehen

Wer morgens um sieben ein Badezimmer haben möchte, in dem die Temperatur 21 Grad beträgt, kann das problemlos einstellen. Danach regelt das elektronische Thermostat den Heizkörper wieder runter. Weil niemand mehr an den alten Drehregler denken muss, werden Räume nicht überheizt, und weil die Temperatur nicht zu tief fällt, müssen die Räume nicht mit jeder Menge Energie wieder auf Temperatur gebracht werden. Das Versprechen der Hersteller: Mit den neuen Thermostaten lassen sich bis zu 30 Prozent Energie sparen.

Übertriebene Versprechen

Energieberater Thomas Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW hält solche pauschalen Webeslogans für übertrieben. Seiner Erfahrung nach fällt die Ersparnis deutlich geringer aus, weil die meisten Menschen ihre Heizkörper sowieso runter drehen, wenn sie das Haus verlassen. Seiner Einschätzung nach sind die elektronischen Thermostate aber eine gute Lösung für alle Menschen, die sich mehr Komfort wünschen, einen regelmäßigen Tagesablauf haben und deshalb genau wissen, wann es in welchem Raum wie warm sein soll.