Streuen - aber bitte nicht mit Salz!

Noch vor Jahren war klar: Wenn es anfängt zu schneien, wird gestreut - und zwar Salz, in großen Mengen. Denn Natriumchlorid lässt Eis auftauen und verhindert möglicherweise, dass neu gefallener Schnee zu einer gefährlich glatten Oberfläche gefriert. Für die Umwelt aber ist das Salz auf den Straßen und Gehwegen Gift.

Streusalz nur in Ausnahmefällen erlaubt

Granulat statt Salz

In den 23 kreisfreien Städten NRW s ist der Einsatz von Streusalz daher zumindest für Privatpersonen verboten - obwohl es in den Geschäften zu kaufen ist. Ob und wie Streusalz zum Einsatz kommen darf, legt jede Kommune in ihrer Straßenreinigungssatzung selber fest. Fast alle Kommunen aber formulieren in ihrer Satzung genau festgelegte Ausnahmen: So darf beispielsweise bei sehr starkem Gefälle oder in klimatischen Ausnahmefällen wie Blitzeis auch Salz zum Einsatz kommen. In der topografisch flachen Stadt Münster heißt es, der Einsatz von auftauenden Stoffen sei untersagt, "es sei denn, dass sie bei Gehwegen auf Rampen, Brücken und Treppenaufgängen verwendet werden". Wer diese Regeln ignoriert, dem droht in vielen Kommunen eine - meist geringe - Geldbuße.

Alternative: Granulat oder Split