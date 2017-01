FAQ zur Streupflicht: Wann, wie und wer muss?

Es ist früh, dunkel, kalt. Klar möchte man im Winter lieber liegenbleiben, als sich aus dem Bett zu quälen und die Schneeschippe zu schwingen. Doch die Schneeräumpflicht ruft.

Wann muss gestreut werden?

Jede Kommune regelt das in ihrer Straßenreinigungssatzung selbst. Daher lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Internetseite. In der Regel muss ab morgens 7.00 Uhr bis etwa 20.00 Uhr abends geräumt werden. An Sonn- und Feiertagen reicht es meist, ab 9.00 Uhr zu streuen. Bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine Glatteisbildung, ist eine vorbeugende Streuung auch außerhalb dieses Zeitrahmens notwendig, urteilte das Oberlandesgericht Brandenburgs (5 U 86/06).

Wo muss geräumt und gestreut werden?

Schneeräumpflicht auch für Mieter

Auch das ist von Kommune zu Kommune in der jeweiligen Straßenreinigungssatzung im Detail festgelegt - oft sogar heruntergebrochen auf einzeln benannte Straßen und Wege. In der Regel aber muss ein Weg auf einer Breite von 80 bis 120 Zentimeter schnee- und eisfrei gehalten werden, so dass zwei Personen gefahrlos aneinander vorbei gehen können. Dabei gilt die Räum- und Streupflicht nicht nur für die Gehwege, sondern auch für Zugänge zum Beispiel zu Haustüren und Toreinfahrten. So hatte eine Frau in einem Fall Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, die auf der Zugangsrampe zur Tiefgarage stürzte und sich verletzte. Ist das Grundstück außerdem durch mehrere Straßen begrenzt, so gilt die Winterpflicht für jede Grundstücksseite und nicht nur für die Seite, von der aus man das Grundstück betritt.

Was tun bei dauerhaftem Schnee oder Eisregen?

Eine einheitliche Rechtsprechung dazu gibt es leider nicht. Der Bundesgerichtshof entschied bereits 1984, dass gegebenenfalls auch mehrfach hintereinander gestreut werden müsse, wenn die Wirkung des Streuguts infolge außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse, wie zum Beispiel bei anhaltendem Eisregen, nur kurze Zeit anhalte. Allerdings müsse auch nicht fortlaufend gestreut werden. Schneit es stundenlang ohne Pause, müssen Streupflichtige erst dann wieder ans Werk, wenn Streuen wieder sinnvoll ist.

Ähnlich entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe (7 U 237/07) in einem Fall. Nach der Räumung des Gehwegs hatte sich unterhalb einer Straßenlaterne durch Tropfeis eine Eisfläche gebildet, auf der eine Passantin ausrutschte. Eine Verkehrssicherungspflichtverletzung konnte das OLG in diesem Fall nicht erkennen.

Welches Streumittel?

Welche Streumittel erlaubt sind, bestimmen die einzelnen Kommunen in ihren Straßenreinigungssatzungen selbst. Streusalz ist landesweit in den meisten Kommunen mittlerweile verboten - obwohl die Städte und das Land selber Salz gegen Eis und Schnee auf den Straßen einsetzen. Statt dessen sollen "abstumpfende Mittel" wie Granulat oder Split verwendet werden. Einige Kommunen NRWs erlauben den Einsatz von Salz, allerdings nur in besonderen Fällen - wie zum Beispiel bei starkem Gefälle, oder in klimatischen Ausnahmefällen wie Blitzeis.