Die Pracht der Sommerblumen

Rundgang zu den Highlights

Auf seinem Rundgang zu den Sommerblühern im Botanischen Garten weist Gärtnermeister Matthias Evels unter anderem auf zwei Neuheiten hin, die es ihm besonders angetan haben: Die rosafarbene Schwarzäugige Susanne der Sorte "Arizona Rose Sensation" und den Ziersalbei "Amistad".

Die Schwarzäugige Susanne gab es bisher in Gelb und Orange. Die neugezüchtete Rosafarbene bleibt nach der Erfahrung von Matthias Evels stabil in der Farbe, verblasst also nicht. Beide Neuheiten überzeugen durch unerschöpfliche Blühfreude.

So vermehrt man mit Stecklingen

Der Ziersalbei lässt sich mit Stecklingen vermehren: Von der Mutterpflanze schneidet man einen etwa zehn Zentimeter langen Trieb ab und entfernt die unteren Blätter. An dieser Stelle sieht man eine Verdickung. "Das nennt man ‚Knoten‘. Kurz unter diesem Knoten ist die Bewurzelung immer am besten. Also den Trieb kurz darunter nochmals abschneiden und in feuchte Erde stecken. Ein Glas oder Mini-Gewächshaus drüber, für hohe Luftfeuchtigkeit, nicht in die direkte Sonne stellen und dann müsste der Trieb nach circa zwei Wochen bewurzelt sein", so der Gärtnermeister. Das Glas immer wieder heben, um Luft reinzulassen!

Bei Engelstrompeten auf das "Y" achten

"Eine Besonderheit bei Engelstrompeten ist, dass sie erst eine Weile in die Höhe wachsen und dann eine Ypsilon-Verzweigung machen. Erst nach dieser Verzweigung bildet sie Blüten", erklärt Evels. Deshalb sollte man Engelstrompeten nur bis kurz oberhalb der ersten Ypsilon-Verzweigung zurückschneiden. Die neuen Triebe bilden dann sofort wieder Blüten. Würde man drunter kappen, müsste die Pflanze erst wieder eine Weile wachsen, bis sie blühen könnte. "Stecklinge sollte man bei der Engelstrompete daher auch nur aus der Blühregion abnehmen", so Evels.

Gewusst wann: Stauden teilen

Wer seine Stauden im Garten durch Teilung vermehren möchte, sollte sich beim Zeitpunkt nach deren Blütezeit richten: "Diejenigen, die im Hochsommer oder Herbst blühen, werden in der Regel im Frühjahr geteilt. Diejenigen, die früh blühen, werden nach der Blüte im Sommer geteilt und neu verpflanzt, damit die Pflanze schon wieder für das nächste Frühjahr Reservestoffe sammeln und Knospen bilden kann", rät Matthias Evels.

Dahlien überwintern und auspflanzen

Dahlien sind Knollenpflanzen, die man zum Überwintern ausgraben muss. Der Gärtnermeister rät: "Wenn sie nach dem Frost runtergefroren sind, schneidet man sie ab, lässt aber ein paar Zentimeter über der Knolle stehen. Man macht die Knolle etwas sauber, schlägt sie in Holzmehl oder ein Sand-Erde-Gemisch ein und überwintert sie im Keller frostfrei. Schon Mitte April kann man sie, ohne Austrieb, auspflanzen. Das ist sogar besser, als wenn man sie vorzieht", so Evels. Dann wachse sie kompakter und gleichmäßiger aus dem Boden. Eventuelle Spätfröste übersteht sie dank der "schlafenden Augen" an der Knolle, aus denen sie wieder austreibt.