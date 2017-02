So werden Sie zum Spülmaschinenprofi

Ab 14 Grad deutscher Härte – so die Einheit – gilt das Wasser als hart. Ab 21 Grad braucht man zusätzlich Salz – auch wenn das Spülmittel schon welches enthält. Übrigens müssen seit Beginn dieses Jahres Spülmittel ohne Phosphate auskommen. Höchstens 0,3 Gramm pro Spülgang sind erlaubt, so ein neue EU-Regelung. „Statt der Phosphate werden jetzt Zitrate genommen. Das sind Salze der Zitronensäure.“, sagt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale. Die Stiftung Warentest hat laut Heldt aber ermittelt, dass die neuen Phosphatersatzstoffe genauso gut reinigen wie früher. Wer zu 100 Prozent phosphatfrei spülen möchte, muss auf Ökospülmittel zurückgreifen. Die haben bei Tests in punkto Reinigungsleistung nicht so gut abgeschnitten. Bei diesen Prüfungen herrschen aber auch Extrembedingungen mit stark verschmutztem Geschirr.

Es muss nicht immer teuer sein

Am besten abgeschnitten hat bei der Stiftung Warentest übrigens ein ganz einfaches Pulver – eine Eigenmarke einer Drogeriemarktkette. Das gibt’s ab 4 Cent pro Spülgang.