Pflanzendoktor: Der Nächste bitte!

Der Pflanzenberatungsdienst im Botanischen Garten Wuppertal findet immer am 1. Mittwoch im Monat statt von 13 Uhr bis 15.30 Uhr. Der Botanische Garten liegt zentrumsnah auf dem Gelände der Ellerschen Villa und ist nur 3,6 Hektar groß. Er ist aber eingebettet in den weitläufigeren Park "Gartendenkmal Hardt". In den Gewächshäusern gibt es unter anderem Zwiebel- und Knollengewächse sowie eine Kakteensammlung zu sehen.