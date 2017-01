Trend 3: Sofabank bringt Küche und Wohnzimmer zusammen

Ein Möbelunternehmen aus Ostwestfalen präsentiert in Köln das Comeback der Sofabank. " Auch in der Küche möchten die Menschen gerne gemütlich sitzen" , sagt Geschäftsführer Leo Lübke. Räume wie die Küche oder das Wohnzimmer lösten sich in vielen modernen Wohnungen zunehmend auf. "Auf Sofabänken bleiben wir abends länger in der Küche sitzen, und gehen dann erst kurz vor dem Schlafengehen vielleicht noch eine Stunde aufs Sofa."