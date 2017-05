Ist der Schimmel auf Grund von bauphysikalischen Gründen entstanden, hat der Mieter das Recht, die Miete zu kürzen. Wenn sich herausstellen sollte, dass die Kombination aus Baumängel und falschem Lüftungsverhalten zum Schimmel führten, kann ein Mitverschulden des Mieters angerechnet werden.

Es gibt keine allgemeinen Regeln wie hoch die Mietminderung sein darf - das muss im Einzelfall geklärt werden! Mietminderung hängt immer auch von der Art des Befalls ab, zum Beispiel in wie vielen Zimmern oder wie schwer.

Baulich bedingter Schimmel

Feuchtigkeit, die in die Wohnung eindringt, kann durch den Zustand der baulichen Substanz bedingt sein. Darunter fallen zum Beispiel Risse im Mauerwerk, ungenügende Wärmedämmung und undichte Fenster und Türen. In dem Fall ist der Vermieter in der Pflicht, die Mängel zu beheben. Häufigster bauphysikalischer Grund für Schimmel sind Wärmebrücken. Das sind Bereiche der Baukonstruktion, durch die Wärme schneller nach außen transportiert wird. Sie werden nicht immer als "Baumängel“ wahrgenommen. Meist wird direkt auf ein falsches Heizungs- und Lüftverhalten verwiesen.

Für die Schuldklärung gibt es folgende Reihenfolge:

Der Vermieter muss beweisen, dass der Schimmel nicht aufgrund der baulichen Gegebenheiten entstanden ist. Erst wenn klar ist, dass der Schimmel nicht durch die baulichen Gegebenheiten verursacht ist, muss der Mieter beweisen, dass er den Schimmel nicht durch falsches Heizen und Lüften verursacht hat.

Sonderfall: Schimmelbefall vor Einzug

Video starten, abbrechen mit Escape Schimmel in der Mietwohnung - was tun? | Servicezeit | 30.01.2017 | 06:21 Min. | Verfügbar bis 30.01.2018 | WDR

Wenn der Mieter noch vor dem Einzug - etwa bei der Renovierung - Feuchtigkeit und Schimmel feststellt, muss er dies unverzüglich dem Vermieter melden. Der Eigentümer muss den Schaden beseitigen. Sollte es für den Mieter angesichts des Umfang des Befalls unzumutbar sein, die Wohnung zu übernehmen, kann er fristlos außerordentlich kündigen. In diesem Fall würde der Mieter von allen Pflichten - Zahlung von Miete, Kaution und Nebenkosten entbunden.

Eigenverschuldeter Schimmel durch falsches Lüften

Ist falsches Heizen und Lüften die Ursache, ist eine Mietminderung nicht möglich. In dem Fall ist der Mieter an dem Schaden selbst schuld. Mieter sind verpflichtet ausreichend zu lüften. Ein vorübergehendes Kippen der Fenster genügt nicht, da die Luft so nicht ausgetauscht werden kann. Gerichte empfehlen drei- bis viermaliges Stoßlüften am Tag für jeweils zehn Minuten. Wie oft und wie lange gelüftet werden sollte, hängt von folgenden Faktoren ab:

Wie viel Raum steht insgesamt für wie viel Nutzer zu Verfügung?

Sind Haustiere vorhanden?

Wie viele Pflanzen sind in der Wohnung?

Das alles sind feuchtigkeitsproduzierende Einheiten. Heißt: Bewohner, Haustiere und Pflanzen produzieren Feuchtigkeit. Sollte in einer Wohnung eine vierköpfige Familie mit Haustieren und viele Pflanzen leben, muss die Wohnung häufiger gelüftet werden als eine Singlewohnung.

Video starten, abbrechen mit Escape Mietminderung bei Schimmel – was ist möglich? | Servicezeit | 17.05.2016 | 04:04 Min. | Verfügbar bis 31.01.2018 | WDR

So können Sie Schimmel in der Wohnung vermeiden:

Wenn möglich: dreimal am Tag für jeweils zehn Minuten stoßlüften.

Keine nasse Wäsche in geschlossenen Räumen trocknen lassen.

Fenster nach dem Duschen und Baden öffnen. Auch beim Kochen wird eine hohe Feuchtigkeit produziert. Eine Dunstabzugshaube wirkt hoher Raumfeuchte entgegen.

Kontinuierlich heizen! Es reicht schon durchaus ein Grad mehr zu heizen, um Schimmelpilz zu vermeiden. Generell gilt: Je geringer die Raumtemperatur, desto mehr Feuchtigkeit setzt sich in der Umgebung ab.

Keine Möbelstücke vor den Heizkörper stellen! Ansonsten kann sich die Luft nicht gleichmäßig im Raum verteilen.

Richtiges Verhalten bei ersten Anzeichen von Schimmel:

Nach Empfehlungen des Bundesamtes kann man bei Flächen kleineren Umfangs (zum Beispiel nur oberflächlicher Befall, nicht größer als ca. 0,4 m² ) selbst Hand anlegen. Die Sanierungsarbeiten sollten aber ausschließlich unter Beachtung verschiedener Schutzmaßnahmen durchgeführt werden!

0,4 ) selbst Hand anlegen. Die Sanierungsarbeiten sollten aber ausschließlich unter Beachtung verschiedener Schutzmaßnahmen durchgeführt werden! Haben Sie eine großflächige Schimmelbildung entdeckt, sind Sie verpflichtet, diesen Mangel Ihrem Vermieter unverzüglich zu melden - und zwar schriftlich!

Zunächst muss die Ursache geklärt werden. Erst dann weiß man, welche Maßnahmen zu treffen sind.

Mieter und Vermieter sollten gemeinsam ein Gutachten in Auftrag geben. Zahlen muss der Verursacher. Wenn eine solche Einigung nicht zustande kommt, kann der Mieter auch selbst ein Gutachten in Auftrag geben. Mietervereine oder Verbraucherzentralen können günstige und gute Alternativen vermitteln.

Den Schimmel niemals überstreichen! Durch das Überstreichen werden dem Schimmel zusätzlich Nährstoffe hinzugefügt und breitet sich so mehr aus.

Bei Zweifeln über die Rechtslage können sich Mieter an die örtlichen Mietervereine oder an die Verbraucherzentrale wenden!