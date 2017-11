Motte lässt Kastanien welken

Wenn das Laub von Rosskastanien schon mitten im Sommer braun wird, ist das ein deutliches Zeichen für einen Befall mit der Miniermotte. Ihre Raupen knabbern an den Blättern und zerstören so deren Versorgungsbahnen. Die Folge: Das Laub welkt frühzeitig, wird also braun und fällt lange vor dem Herbst ab. Können sich die Motten ungehindert vermehren, wird das den Baum langfristig zerstören. Diesem Kreislauf muss man aber nicht tatenlos zusehen. Will man den Bäumen helfen, verhindert man, dass die Motte sich vermehren kann.

Laub sammeln kann helfen

Seit dem Jahr 2000 sammeln deshalb Aktive des BUND Jüchen das Laub von befallenen Kastanien auf, um es von der Gemeinde verbrennen zu lassen. Zunächst haben sie sich Alleen vorgenommen. "Das war aber frustrierend, weil das ein Kampf gegen Windmühlen war. Seit 2013 konzentrieren wir uns auf einzeln stehende Bäume. Wir haben im Nachbarort in Aldenhoven drei riesige Kastanien, plus in der Nachbarschaft nochmal zwei große Kastanien befreit und die sind supergut über den Sommer gekommen!", freut sich die Biologin Dr. Luzie Fehrenbacher. Sie hat die Aktion initiiert und leitet auch die Kinder- und Jugendgruppe des BUND Jüchen, die BUNDSpechte, die sich regelmäßig aktiv daran beteiligen.

Meisen als Verbündete

Eine zweite Strategie im Kampf gegen die Miniermotte ist, Nützlinge zu stärken. In dem Fall also Meisen. "Man hat festgestellt, dass besonders Blaumeisen, aber auch andere Meisen die Miniermotten fressen. Miniermotten fliegen nur in einer kurzen Zeit und legen dann ihre Eier ab. Und zwar genau in der Zeit, in der Meisen ihren Nachwuchs versorgen müssen", erklärt Luzie Fehrenbacher. Deshalb haben die BUNDSpechte unter ihrer Leitung Meisen-Nistkästen an Kastanienbäumen angebracht. "Beim Säubern konnten wir auch sehen, dass sie bewohnt waren", sagt sie. "Aber die Meisen können die Aktion lediglich unterstützen."