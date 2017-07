Gärtnern wie Karl der Große

Pragmatischer Pflanzplan aus dem Mittelalter

Eine große Hungersnot 792/93 n. Chr. in Aquitanien (Südwestfrankreich) war wohl der Auslöser für die Landgüterverordnung Karls des Großen. Der fränkische Kaiser hatte ein ausgedehntes Reich zu regieren und war viel unterwegs. Meist mit einem Gefolge von bis zu 800 Leuten. Die mussten versorgt sein. Also verfügte er um 812 n. Chr. eine Landgüterverordnung. Sie enthielt 70 Kapitel. Im letzten sind 90 Pflanzen aufgeführt, die in seinen Reichshöfen und Krongütern angebaut werden sollten.

Aachener Karlsgarten an historischem Ort

Der Freundeskreis des Botanischen Gartens Aachen hat einen solchen Garten nach Kaiser Karls Landgüterverordnung wieder aufleben lassen: im Jahr 2000, zu dessen 1200-jährigem Krönungsjubiläum. Und zwar auf Gut Melaten, einem historischen Ort: "Die Straße, die hier entlangführt, war früher die Königsstraße, die 'Via Regia', von der aus diejenigen, die in Aachen zum König gekrönt werden sollten, von Maastricht nach Aachen zogen", erklärt Ruth Gestrich-Schmitz vom Freundeskreis. Heute ist der Schneebergweg eine ziemlich unbedeutende Sackgasse.

Vorbild Klostergarten, modern gebrochen

"Wir haben mit einem Gartenplaner den Garten angelegt wie früher die Klostergärten, als einen geschlossenen Garten. Drum herum eine Rotbuchenhecke. Außen davor die Obstgehölze, in der Mitte Eibenhecken und die einzelnen Beete dann mit Buchshecken abgetrennt. Modern ist der diagonale Weg, der den Garten erschließt", so Ruth Gestrich-Schmitz. Umfasst vom Buchs sind fast alle 90 Pflanzen der Liste aus Kaiser Karls Landgüterverordnung. Im Original heißt sie "Capitulare de villis vel curtis imperialibus", übersetzt: "Verordnung über die Reichshöfe und Krongüter".

Lebensmittel, Heilmittel und Werkzeuge

Die einzig überlieferte Handschrift der Liste ist archiviert in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Die Nummern 1-73 benennen Heil- und Nutzpflanzen. Ergänzt werden sie von Obstgehölzen in den Nummern 74-90. Sie waren das einzig Süße, was die Menschen im Mittelalter genießen konnten und lieferten wichtige Vitamine. "Manche Stauden und Gehölze dienten auch als Werkzeuge, wie zum Beispiel die Weberkarde, mit der man Wolle auskämmte", erzählt Ruth Gestrich-Schmitz und lässt die Rundgangsteilnehmer die robust-kratzige Weberkarde betasten.

Einblick in die mittelalterliche Medizin

Viele Pflanzen der Landgüterverordnung wurden zu medizinischen Zwecken angebaut. In der mittelalterlichen Medizin waren das vor allem Abführmittel. Das reichte von leicht verdauungsfördernd, wie die Samen der Gurke und der Zuckermelone, Anis und Fenchel, über stark verdauungsfördernde Pflanzen wie Kümmel, Koriander, Rosmarin bis hin zum Sadebaum, auch Gift-Wacholder genannt. "Diese hochgiftigen Beeren wurden auch für Abtreibungen verwendet. Wurden sie falsch dosiert, starben die Frauen daran", so Ruth Gestrich-Schmitz.

Der Schaugarten macht Pflanzen erlebbar

Der Freundeskreis möchte mit dem Schaugarten nicht nur über die mittelalterliche Bedeutung der Pflanzen aufklären, sondern auch zeigen, wie unsere Nutzpflanzen wachsen. Viele kennen Gemüse nur aus dem Supermarkt und wissen nicht, wie die Pflanzen im Garten, auf dem Feld aussehen. "Deshalb ernten wir hier nichts. Hier kann man also auch sehen, wie geschossener Salat aussieht oder blühender Lauch". Und der ist nun wirklich eine Zierde für den Aachener Karlsgarten.