Heizungsausfall im Winter

Die Reihenfolge ist wichtig

Als Mieter kontaktieren Sie zunächst Ihren Vermieter, der sich im Regelfall um die weiteren Schritte kümmern wird. Sollte dieser nicht erreichbar sein, ist es eine Frage der Verhältnismäßigkeit, ob Sie einen Notdienst beauftragen sollten. „Wenn die Situation für mich als Mieter unzumutbar ist, dann bin ich berechtigt, einen Notdienst anzurufen. Wenn ich beispielsweise ein kleines Kind habe, draußen Minusgrade herrschen und in meiner Wohnung die Temperatur schon auf 14 Grad abgefallen ist.“, sagt Rechtsanwalt Tobias Hundeshagen, Geschäftsführer von Haus und Grund Aachen.

Checkliste bevor Sie den Heizungsnotdienst anrufen

Wenn das Ganze Ihr Eigenheim betrifft, können Sie wie folgt vorgehen:

Elektroheizung: Ist der Stecker in der Steckdose? Ist eventuell die Sicherung raus? Ist die Heizung eingeschaltet?

Ist der Stecker in der Steckdose? Ist eventuell die Sicherung raus? Ist die Heizung eingeschaltet? Ölheizung: Heizölstand prüfen. Am Ölfilter eine Sichtkontrolle durchführen und kontrollieren, ob das Ölschauglas gefüllt ist. Haben Sie frisch Heizöl einfüllen lassen? Eventuell hat die Heizung Luft angesaugt oder die Düsen sind mit Ölschlamm vollgesaugt.

Heizölstand prüfen. Am Ölfilter eine Sichtkontrolle durchführen und kontrollieren, ob das Ölschauglas gefüllt ist. Haben Sie frisch Heizöl einfüllen lassen? Eventuell hat die Heizung Luft angesaugt oder die Düsen sind mit Ölschlamm vollgesaugt. Gasheizung: Prüfen Sie, ob der Gashahn offen ist.

Prüfen Sie, ob der Gashahn offen ist. Nachtspeicherheizung/Nachtspeicheröfen: In diesem Fall bitte nicht selbst tätig werden, sondern den Notdienst anrufen.

Bei schwerwiegenden Problemen empfiehlt es sich aber, immer einen Notdienst zu verständigen. Gerade bei Fehlfunktionen von Gasheizungen kann schnell Lebensgefahr bestehen.

Heizungsnotdienst einschalten

Falls Ihr Vermieter nicht erreichbar ist und/oder Sie nicht mehr bis zum nächsten Werktag warten können und ein Notdienst nötig ist, empfehlen wir, folgende Informationen vorab schon am Telefon zu klären.

Wie hoch ist der Stundenlohn beziehungsweise in welcher Taktung wird abgerechnet?

Wie hoch sind die Kosten für die Anfahrt?

Wie hoch ist der Notdienst-Zuschlag?

Handelt es sich bei den genannten Preisen um Netto- oder Bruttobeträge?

Außerdem: Versuchen Sie einen Festpreis zu vereinbaren!

Preise, die Ihnen am Telefon genannt werden, sind rechtlich bindend und müssen somit eingehalten werden. Machen Sie sich also unbedingt Notizen mit Datum und Uhrzeit. Sollte die entstandene Rechnung später deutlich höher ausfallen, so haben Sie die Möglichkeiten, dies anzufechten. Es empfiehlt sich meist, einen Handwerker in der Region zu suchen.

Ihre Rechte bei einer unangemessenen Rechnung:

Sie sind niemals verpflichtet, direkt in bar zu zahlen. Vereinbaren Sie eine Überweisung als Zahlungsmöglichkeit.

Wenn Sie jedoch in bar zahlen möchten, vermerken Sie handschriftlich „Unter Vorbehalt“ neben der Rechnungssumme, um Ihre rechtlichen Chancen im Nachhinein zu erhöhen.

Lassen Sie sich eine detaillierte Rechnung ausstellen.

Werden Sie zur unverzüglichen Zahlung unter Druck gesetzt oder sogar bedroht, können Sie die Polizei rufen.

Es empfiehlt sich immer, dass Zeugen (Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn) anwesend sind.

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Verbraucherzentrale oder Ihren Anwalt, um die Verhältnismäßigkeit Ihrer Rechnung und mögliche Rechtsmittel zu überprüfen.

Allgemein gilt: Die Chancen auf eine verminderte Rechnung stehen immer besser, wenn der Rechnungsbetrag noch nicht gezahlt wurde.

Kostenübernahme durch den Vermieter

Wenn Sie als Mieter keine andere Wahl hatten, als den Heizungsnotdienst anzurufen, dann muss der Vermieter für die Kosten aufkommen. Allerdings nur für die notwendigen Reparaturen. Rechtsanwalt Tobias Hundeshagen von Haus und Grund Aachen schränkt dabei ein: „Die Kosten müssen sich im Rahmen bewegen. Der Vermieter muss nur einen angemessenen Preis für den Notdienst bezahlen“. Das heißt, wenn der Mieter auf einen Abzocke-Notdienst hereingefallen ist, wird er auch für die überzogenen Kosten aufkommen müssen.

Mietminderung

Ein Mietminderungsanspruch hat der Mieter ab dem Moment des Heizungsausfalls. In welche Höhe die Miete gemindert werden kann ist davon anhängig, wie kalt es in der Wohnung ist und für wie lange die Heizung ausfällt. Während der Heizperiode (üblicherweise von Oktober bis März) muss es für Mieter laut gängiger Rechtsprechung möglich sein, die Wohnung tagsüber auf 20 bis 22 Grad aufzuheizen. Bei Temperaturen unter 18 Grad sind Mietminderungen von rund 20 Prozent möglich; bei Temperaturen unter 10 Grad sogar bis zu 100 Prozent.