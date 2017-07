Grüne Fleischfresser

Darum fressen Pflanzen Fleisch

Fleischfressende Pflanzen, auch Karnivoren genannt, machen genauso wie alle anderen Pflanzen auch Fotosynthese. "Aber fleischfressende Pflanzen wachsen auf nährstoffarmen Böden. Zum Beispiel im Moor oder in Sümpfen. Das heißt: wenig Mineralstoffe, wenig Dünger. Und deswegen haben sie die Fähigkeit entwickelt, Insekten zu fangen und auch selbstständig zu verdauen", erklärt Holger Hennern. Er ist seit über vierzig Jahren leidenschaftlicher Karnivorenfan und klärt im Botanischen Garten Wuppertal über die grünen Fleischfresser auf.

Cola gefährlicher als Karnivoren

Können uns fleischfressende Pflanzen gefährlich werden? Nein, die Verdauungsenzyme, die die Pflanze produziert, sind sehr schwach, beruhigt Holger Hennern. "Ich müsste meinen Finger 48 Stunden lang in eine Venusfliegenfalle stecken, danach wäre die Haut leicht angelöst", erklärt er. Wenn man das Ganze mit einem Glas Cola mache, sei das viel schlimmer. Denn Cola beinhalte Phosphorsäure: "Manche kennen das aus der Schule. Legt man am Anfang der Schulstunde ein Stück Fleisch in Cola, ist das am Ende der Stunde halb aufgelöst".

Schnappi, die Venusfliegenfalle

Am bekanntesten ist die Venusfliegenfalle mit ihrem Klappmechanismus wie in einem Bäreneisen. Die rote Färbung der Pflanze lockt Insekten an. Auf der Innenseite wachsen ein paar kurze Kontakthärchen. Werden die zweimal kurz hintereinander berührt, schnappt die Falle zu und das Insekt kann nicht mehr entkommen. Der Mechanismus kostet die Pflanze Energie. Sie löst nur nach mehrmaliger Berührung aus, weil sich dann höchstwahrscheinlich ein Insekt darin befindet.

Nicht überreizen!

Auch wenn es lustig aussieht: Man sollte diesen Schließmechanismus nicht zu oft mit dem Finger auslösen. "Jede Falle kann nur siebenmal schließen und wieder öffnen. Danach ist diese Fähigkeit erloschen. Die Pflanze zieht die Kraft aus dieser Falle und sie wird schwarz", so Holger Hennern. Das sei nicht schlimm, denn die Pflanze produziere immer wieder neue Fallen. Wenn man das Spiel aber zu oft treibe, habe man ganz schnell eine Pflanze mit ausschließlich schwarzen Fallen.

Klebfallen, Fanggruben, Kannen

Neben Klappfallen gibt es auch fleischfressende Pflanzen, die mit einer klebrigen Flüssigkeit Insekten fangen, also Klebfallen. Dazu gehören die Sonnentaue. Andere, die Schlauchpflanzen, sind einfache Fallgruben, die senkrecht nach oben wachsen. Sie kommen fast ausschließlich im Osten und Südosten der USA vor. Wieder andere hängen an Bäumen und setzen ihre Beute in kannenartiggeformten Pflanzenkörpern fest. Das sind die sogenannten Kannenpflanzen, die in Südostasien und Nord-Australien beheimatet sind.

Das brauchen die Fleischfresser

Da Karnivoren in nährstoffarmen Böden vorkommen, dürfen sie nicht mit zu vielen Mineralien oder Dünger versorgt werden. "Deshalb empfiehlt sich als Substrat reiner Torf. Und zum Gießen bitte nur Regenwasser oder destilliertes Wasser nehmen!", rät Holger Hennern. Zudem brauchen sie viel Licht. "Bei einem Platz im Haus also bitte eine Süd-Fensterbank wählen!" Als der zwölfjährige Holger Hennern seinen ersten Sonnentau gekauft hatte, waren Informationen über Karnivoren noch rar. "Meiner hat trotzdem zwölf Jahre gelebt", sagt er stolz.